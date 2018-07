Anderson Silva 'se esquiva' de beijo de Weidman

LAS VEGAS - O ex-campeão dos médios do UFC, Anderson Silva, provocou risadas da plateia que acompanhava a coletiva que promove o UFC 168, marcado para 28 de dezembro em Las Vegas. Em alusão à pesagem do primeiro combate entre os dois, no UFC 162, quando o então desafiante Chris Weidman se aproximou do brasileiro na tradicional encarada e chegou a tocar sua boca na boca de Anderson, hoje o brasileiro cobriu os lábios, protegendo-os com a mão.

Apesar da provocação, o clima entre os dois estava tranquilo. Silva aproveitou para rasgar elogios ao atual campeão da categoria. "Não sei por que as pessoas não respeitam o campeão. Às vezes elas veem as lutas e não respeitam o campeão. Esse cara me detonou e é o campeão. Precisam respeitá-lo”.

Weidman, por sua vez, comentou que tem recebido muitas mensagens afirmando que na primeira luta o nocaute veio por um golpe de sorte, mas logo valorizou o seu feito. "Não me importo. Anderson merece esse tipo de respeito, é o melhor de todos os tempos. Eu sabia que teria uma revanche, ele merece. Mesmo quando eu vencer de novo, vai haver gente achando que foi sorte. Neste esporte há muita gente invejosa. Sempre haverá gente duvidando de você".

Quase no final do evento, o UFC abriu a coletiva para perguntas de fãs. A maioria delas foi feita por brasileiros e o chefão Dana White tratou logo de promover o duelo. "Chris Weidman está impressionado. Parece que o Brasil inteiro veio para essa coletiva".

Em julho passado Weidman destronou o Spider, que defendeu o cinturão em 10 ocasiões consecutivas - recorde absoluto em todas as categorias do UFC.