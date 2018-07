Anderson Silva se torna embaixador de programa sobre energia

Antes de retornar aos ringues no dia 31 de janeiro de 2015 contra Nick Diaz, Anderson Silva participa de programas educativos no Brasil. O peso-médio do UFC foi nomeado embaixador do Furnas Educa, programa de visitas a escolas onde a companhia elétrica possui empreendimentos, e buscará conscientizar as crianças dos perigos de realizar queimadas e se aproximar de linhas de transmissão e subestações de energia, além de necessidade de se conservar o meio ambiente.

A parceria foi selada na última segunda-feira após encontro entre o lutador e o presidente de Furnas, Flavio Decat. "Anderson Silva é um ídolo do esporte nacional que está mostrando ao país como dar a volta por cima, com dedicação, superação e muita energia. Esperamos, com a sua luta, reforçar o trabalho de conscientização a jovens e contribuir para um futuro melhor", destacou o mandatário da empresa elétrica.

Recuperado após sofrer fratura na perna esquerda durante luta com Chris Weidman em dezembro do ano passado, Anderson Silva ressaltou que sua batalha não se restringe aos octógonos. "Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Estar envolvido nesta nobre causa como embaixador me dá ainda mais forças para seguir em frente".

A partir de agora, o lutador reforçará as caravanas que percorrem escolas em todas as regiões do País, que já contam com a presença da ex-ginasta Daiane dos Santos, para falar sobre os perigos dos fios elétricos e da conscientização sobre o uso de energia.

Até a primeira quinzena de novembro deste ano, foram registrados cerca de 163 mil focos de incêndio, um aumento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado (97.742), segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O Brasil é o País que possui o maior número de queimadas registradas nas Américas.