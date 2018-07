Anderson Silva tenta retomar o cinturão no UFC 168. Confira card completo

SÃO PAULO - Anderson Silva sobe no octógono neste sábado, no UFC 168, em Las Vegas, Estados Unidos, para a revanche contra Chris Weidman. Em disputa está o cinturão dos pesos médios, conquistado pelo norte-americano em julho deste ano. O brasileiro terá uma nova luta para retomar o título, que manteve por sete anos antes de ser surpreendido pelo rival. Além do Spider, outros quatro brasileiros tentarão a sorte em cima do octógono. Confira o card completo do UFC 168.