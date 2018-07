Anderson Silva vai voltar a lutar no UFC em janeiro

Afastado dos octógonos desde que sofreu lesão chocante numa luta em dezembro do ano passado, Anderson Silva vai voltar ao UFC em janeiro do ano que vem. Nesta terça-feira, o anúncio do torno do atleta brasileiro foi feito em entrevista de Dana White, o presidente do Ultimate, à ESPN norte-americana.

"A luta que os fãs estavam esperando, a luta que os fãs estavam pedindo. Nós ''casamos'' Anderson Silva x Nick Diaz, no dia 31 de janeiro, em Las Vegas. Será o evento principal e a luta terá cinco rounds", contou o mandatário do UFC.

Nos últimos dias do ano passado, Anderson Silva fazia a revanche contra o norte-americano Chris Weidman, para tentar recuperar o título dos médios do UFC, quando a tentativa de um chute, que parou na canela do rival, quebrou a fíbula e a tíbia da perna esquerda do brasileiro, em cena chocante.

Aos 38 anos e sem o cinturão do UFC, Anderson Silva viu especialistas apontarem que ele deveria parar. Mas voltou aos treinos já no primeiro semestre deste ano, com uma haste metálica na sua perna.

O retorno aos octógonos vai acontecer em um dos eventos mais importantes do ano para o UFC. Afinal, 31 de janeiro é véspera do Super Bowl, a final da NFL (liga de futebol americano). Nick Diaz não luta desde março do ano passado, quando perdeu para Georges St-Pierre na disputa do cinturão dos meio-pesados. Campeão do antigo Strikeforce, ele só fez três lutas no UFC.