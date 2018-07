Anderson Silva volta a descartar luta contra campeão Jon Jones

RIO - O campeão dos médios do UFC, Anderson Silva, voltou a descartar uma luta contra o campeão dos meio-pesados, Jon Jones, mas admitiu um confronto contra o dono do cinturão dos meio-médios, Georges St. Pierre. Nesta tarde, na entrevista coletiva que antecede o UFC 153, no próximo sábado, no Rio, em que Anderson enfrentará o norte-americano Stephan Bonnar, o brasileiro descartou uma mudança definitiva de categoria.

"Não tenho a pretensão de lutar na categoria de cima (meio-pesados) para disputar o título (atualmente pertencente a Jones). Também não quero abaixar para enfrentar o St. Pierre. Para isso acontecer, teria de haver um 'bem-bolado': ele sobe um pouco e eu baixo um pouco (de peso)", afirmou o lutador, que está ganhando peso para a luta de sábado, uma categoria acima da sua.

O clima da coletiva nem de longe lembrava a da última luta de Anderson, contra o também norte-americano Chael Sonnen, no mesmo hotel, na Barra da Tijuca, quando o adversário chegou a ofender a família do brasileiro. "O MMA (artes marciais mistas, na sigla em inglês) é um esporte que está crescendo e temos de tomar cuidado com todo tipo de ofensa. Acho que está faltando um pouco mais de respeito a alguns atletas", disse.

Bonnar, que já chegou a afirmar que nem mesmo a própria família acredita em uma vitória sua contra Anderson Silva, elogiou novamente o brasileiro e se disse confiante. "Sou um pouco supersticioso. A luta será no dia 13, estou com um bebê a caminho, quero fazer algo espetacular. Se a oportunidade surgir, quero tirar vantagem disso", afirmou o norte-americano.

