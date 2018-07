Anderson x Jones, o sonho de Dana White

Dana White, presidente do UFC, tem um desafio para os próximos meses: arrumar um desafio a altura para o supercampeão Anderson Silva. Na madrugada de ontem, o atual campeão dos médios demonstrou mais uma vez que dentro do octógono é soberano. Em uma categoria acima da sua, derrotou por nocaute Stephan Bonnar, conhecido como "psicopata americano". A expectativa é de que Jon Jones, campeão dos meio-pesados (categoria de Bonnar), seja o próximo oponente do brasileiro e consiga sobreviver a mais de um round contra Anderson Silva.

"Vou me trancar numa sala com os empresários deles e vou fazer essa luta", afirmou White. Silva entretanto, não projeta o embate em seu futuro. "Não tenho a pretensão de lutar na categoria de cima (meio-pesados) para disputar o título", afirmou Anderson Silva.

A expectativa do lutador é de que seu próximo embate seja contra um adversário de uma categoria abaixo - no caso, Georges St-Pierre, campeão dos meio-médios. "Não quero abaixar para enfrentar o St-Pierre. Para isso acontecer, teria de haver um 'bem bolado': ele sobe um pouco e eu baixo um pouco (de peso)", afirmou o lutador, que engordou para a luta no UFC Rio3.

"Sei que ele diz 'não, não, não'. Mas vou colocar tanto dinheiro que ele vai dizer 'sim, sim, sim'", completou Dana White em relação a luta com Jon Jones.

Entretanto, o que não falta para Anderson Silva é pretendentes a adversários. Além de Jon Jones e St-Pierre, Chris Weidman, promessa do MMA nos médios, já afirmou que quer enfrentá-lo para disputar o cinturão. Mas, assim como sobre uma possível luta contra Jones, Anderson rechaça dar uma chance a Weidman.

"Não tenho pretensão de lutar com ele. É um garoto, está começando, tem um longo caminho pela frente. Não sou bobo, já sou um tiozão, né", disse o veterano, dono de 33 vitórias e 10 defesas de cinturão dos médios, recorde absoluto na modalidade.

A possibilidade que mais agrada Anderson Silva é a de deixar o UFC e se dedicar ao tae-kwon-do. O lutador não esconde a vontade de disputar a Olimpíada do Rio, em 2016.

UFC 155. Se o futuro de Anderson Silva ainda está indefinido, Júnior Cigano já sabe qual será o seu próximo desafio. Ele vai defender o cinturão em 29 de dezembro, enfrentando novamente o mexicano Cain Velasquez. O confronto será a luta principal do UFC 155, em Las Vegas. O vencedor da luta enfrentará o holandês Alistair Overeem, suspenso por doping por nove meses.

Outra luta confirmada para dezembro será na categoria meio-pesados. Desafeto de Anderson Silva, Chael Sonnen vai encarar Forrest Griffin.