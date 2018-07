Andorra comemora vitória sobre pior seleção da Europa e fim de jejum de 12 anos

A última vitória de Andorra datava de 13 de outubro de 2004, sobre a Macedônia. Desde então, passaram-se 74 partidas. A situação de San Marino não era melhor. A única vitória da equipe aconteceu em abril de 2004. Desde então, foram 86 tropeços.

Um público de cerca de 5 mil pessoas compareceu ao Olímpico de Serravalle para ver o jogo que prometia acabar com o tabu para um dos times. Mas Ildefons Lima e Cristian Martínez, um em cada tempo, estragaram a festa dos donos da casa.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, os dois times são sacos de pancada. San Marino perdeu da Irlanda do Norte (4 a 0), do Azerbaijão (1 a 0), da Noruega (4 a 1) e da Alemanha (8 a 0). Em março, pega a República Checa. Já Andorra foi batida por Letônia (1 a 0), Portugal (6 a 0), Suíça (2 a 1) e Hungria (4 a 0). O sonho é ganhar das Ilhas Faroe, em março.