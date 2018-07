André fecha a boca e volta a fazer gols no Santos SANTOS - André marcou três gols nos dois últimos jogos e foi o responsável direto pela vitória de virada do Santos contra o XV de Piracicaba, domingo à noite, na Vila Belmiro, depois das derrotas contra Paulista e Ponte Preta. Recuperação surpreendente para o atacante de 22 anos que estava sem balançar as redes adversárias há 16 jogos, desde outubro do ano passado, quando abriu a contagem nos 2 a 0 contra o Botafogo, no Engenhão. Até Muricy Ramalho, que não costuma desistir de bom jogador, parecia ter perdido a paciência. André estava irreconhecível, pesado e chegava atrasado para aproveitar os passes de Neymar.