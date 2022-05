André Pássaro inicia aventura no surfe de quatro dias na pororoca do Rio Mearim

O surfista de ondas grandes André Pássaro resolveu se aventurar novamente na Pororoca do Rio Mearim, em Arari, no Maranhão, entre o último domingo e a próxima quarta-feira. Pássaro detalhou o que encontrou no primeiro dia nas águas do rio e enalteceu a beleza do local.

“Avistei arraias e jacarés passando às margens, inclusive visualizei duas arraias pulando próximas da minha prancha. Realmente, tudo isso aqui é muito lindo, mesmo sendo um surfe um pouco fora do meu padrão normal”, disse o surfista nascido em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Ao lado do piloto Heberth Detona, no jet ski, e do fotógrafo e cinegrafista Igor Gomes, o surfista de 35 anos encara ondas intensas que podem atingir até quatro metros de altura, com uma velocidade que pode atingir 35 quilômetros por hora. O roteiro exige cuidados mesmo para quem já participou da aventura. Pássaro e sua equipe despertaram às 3h de domingo e iniciaram a ação no Rio Mearim uma hora depois.

“Quando acordamos e nos preparamos para ir ao Rio Mearim ainda estava tudo escuro. Mas, logo estávamos lá e demos início ao desafio, ainda de madrugada. E tive a oportunidade de surfar na pororoca mais uma vez, abrindo esta expedição com chave de ouro, sentindo aquela adrenalina que é até difícil de descrever”, contou.

“Tão importante quanto surfar é fazer amigos e auxiliar de alguma forma a população que vive em torno do rio. Gosto muito de conversar com as pessoas e passar uma mensagem positiva”, disse Pássaro, que pretende realizar ações sociais para o povo ribeirinho de Arari.