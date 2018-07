André Rocha bate recorde mundial paralímpico no arremesso de peso

O atleta paralímpico André Rocha bateu nesta sexta-feira o recorde mundial do arremesso de peso ao alcançar a marca de 8,73m durante o Open Internacional de Atletismo e Natação, que acontece no CT Paralímpico, em São Paulo.

A marca é 1 centímetro mais distante do que a obtida pelo então recordista da classe F53, o mexicano Mauro Maximo de Jesus, nos Jogos de Pequim-2008. Agora, André torna-se o único atleta da modalidade a ter dois recordes em classes diferentes, já que também é o atual dono da marca mundial da classe F52, com 11,52m.

"Consegui logo na primeira tentativa. Estava me sentindo bem, mas também bastante ansioso. Parecia a primeira vez que ia competir no arremesso de peso. Ainda bem que consegui uma boa marca", disse.

André foi submetido recentemente a uma nova avaliação de classificação funcional, que o levou à F53, para atletas com menor grau de deficiência. "A banca de avaliação interpretou que a minha deficiência e o problema que tenho nas mãos e no punho, na verdade, se enquadrariam nas duas classes, mas acabaram optando pela F53, o que foi muito bom para mim, porque essa é justamente a prova que vai ter nos Jogos Paralímpicos em Tóquio e é a prova que eu mais gosto", complementou André.

Outros sete recordes já foram batidos no evento, sendo quatro por brasileiros e três, americanos. A competição se estenderá até sábado. No total, 400 atletas de 13 diferentes países disputam o Open Internacional, dos quais 226 do atletismo e 174 da natação.

Na piscina do CT Paralímpico, os brasileiros confirmaram favoritismo e avançaram para as finais. Daniel Dias (classe S5), Phelipe Rodrigues (S10), Edênia Garcia (S4) e Susana Schnarndorf (S4) disputam medalha neste sábado a partir das 17h.

Daniel classificou-se com o melhor Índice Técnico Competitivo (ITC) nos 50m livre, seguido por Phelipe. Na mesma prova, no feminino, Cecília Araujo (S8) entrou para a final com o segundo melhor ITC. Na prova dos 50m costas, Edênia e Susana cravaram o terceiro e quarto índices, respectivamente.