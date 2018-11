André Rocha busca segundo título na premiação Atleta da Galera

André Rocha, do atletismo, Evellyn Ramos, da natação, e Igor de Souza, da bocha, são os finalistas do Atleta da Galera deste ano no Prêmio Paralímpicos. Eles foram anunciados ontem pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o vencedor da votação popular será anunciado no dia 12, na cerimônia de premiação, em São Paulo.

“Foi muito satisfatório ver que, mais uma vez, nossos atletas abraçaram a ideia e fizeram campanha por meio de vídeos, posts em redes sociais de todas as formas para obter votos e engajar o público na escolha do Atleta da Galera 2018. Desejo muito boa sorte aos três concorrentes nesta final”, disse Mizael Conrado, presidente do CPB.

Especialista no arremesso de peso e lançamento de disco, André Rocha busca o bicampeonato. No ano passado, ele ganhou de Verônica Hipólito e Brendow Christian na votação. Agora ele terá novos adversários na premiação deste ano, que homenageará personalidades que contribuíram para o movimento paralímpico, técnicos e atletas de cada uma das 25 modalidades, além do Prêmio Personalidade Paralímpica.