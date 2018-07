Andréia Bandeira perde no Mundial de Boxe e torce por rival para ir ao Rio-2016 Após fazer boa estreia no Mundial Feminino de Boxe em Astana, no Casaquistão, a brasileira Andréia Bandeira foi derrotada nas oitavas de final, neste domingo. Ao ser derrotada por Nien-Chin Chen, de Taiwan, a pugilista do Brasil perdeu chance de obter sozinha a vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora terá que torcer por uma rival para conquistar a classificação olímpica.