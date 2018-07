Andrés diz em 60 dias se fica na CBF

A transição no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a renúncia do presidente Ricardo Teixeira, pode precipitar mudanças que afetariam diretamente a seleção dirigida por Mano Menezes. Ontem, o diretor de seleções da entidade, Andrés Sanchez, disse que vai esperar 60 dias para decidir seu destino na entidade. O corintiano quer ver como fica o novo quadro, com a posse de José Maria Marin.

"Uma coisa é o discurso de chegada. Outra é a forma como o processo vai ser conduzido", declarou Sanchez, numa referência ao primeiro compromisso público de Marin, anteontem, quando concedeu entrevista coletiva depois de ler a carta de renúncia de Teixeira.

Antes de deixar o prédio da CBF, no início da tarde, Sanchez contou que entregou o cargo a José Maria Marin na segunda-feira, mas que aceitou continuar depois de ouvir pedido do dirigente para que todos os diretores da CBF se mantivessem no trabalho normalmente.

"Eu continuo, sim", disse. Logo em seguida, fez uma ressalva. "Agora, se tiver interferência no meu trabalho, estou fora", afirmou Sanchez, ao entrar no carro que o levaria para o aeroporto Santos Dumont.

Homem de confiança de Ricardo Teixeira, Sanchez parecia abatido com a decisão do dirigente de abandonar o controle do futebol brasileiro. Já no veículo, ele ainda teve tempo de reforçar sua posição, sem, no entanto, dizer se haveria algum indício de ingerência no comando do futebol da CBF. "Não vou aceitar que mexam no meu setor, no meu grupo. Se isso acontecer, tô fora na mesma hora."

Há um claro desconforto na relação entre Sanchez e o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, que, agora, atua como braço direito de Marin na CBF. Ontem, antes mesmo da chegada de Sanchez, o novo presidente da CBF e Del Nero percorreram todas as salas da entidade para conversar com os funcionários da casa.

Reforços. Ontem, Sanchez acertou a contratação de dois treinadores para as divisões de base. Emerson Ávila, técnico da seleção sub-17, e Marquinhos Santos, da sub-15.

Os dois já se desligaram de seus clubes, Cruzeiro e Coritiba, respectivamente.