Andrés Sanches exalta seu clube e prepara oposição ao comando da CBF

SÃO PAULO - Andrés Sanchez não acompanhou a delegação do Corinthians e permaneceu a maioria dos dias em Tóquio "como torcedor", como gosta de frisar - assistiu aos jogos até da arquibancada no Japão. De volta ao Brasil, o ex-presidente do Corinthians deve fazer oposição à CBF. O dirigente, que ocupava o cargo de diretor de seleções, pediu demissão após a queda de Mano Menezes, no fim de novembro. Ele garante que o Corinthians atingiu um alto padrão de excelência e pode competir com as grandes forças da Europa. Andrés é peça fundamental no crescimento do clube após a saída de Albetto Dualib do comando.

"O Corinthians não precisa mais vender jogador para fazer caixa. No meio do ano que vem é possível o Paulinho querer ir embora, só que hoje o Corinthians tem chance de pagar oito, nove salários em nível de Europa. No Corinthians, pela estrutura, pode falar não para muitos clubes", disse Andrés à Rádio Jovem Pan, de Paris, onde ele fez escala vindo do Japão.

O seu projeto é ajudar o seu clube e depois se consolidar como uma das lideranças do futebol brasileiro. "O título (Mundial) coroa o trabalho que foi feito nos últimos anos, com certeza o Corinthians vai se tornar um dos melhores clubes do mundo. A renovação e a transparência são muito importantes nos clubes de futebol, e muitos ainda têm de mudar."

O dirigente cobra mais transparência na administração dos clubes e usa o Corinthians como exemplo da nova realidade. "Internacional, São Paulo, Grêmio e próprio Atlético (Mineiro) estão se renovando, mas ainda têm alguns clubes que estão pecando na questão da administração. Se tivesse um pouco mais de transparência, o futebol brasileiro seria o mais rico do mundo. O Corinthians tem um padrão europeu."

Andrés adiantou ainda que a partir de janeiro vai procurar dirigentes de outras equipes para dar início a uma renovação da administração do futebol brasileiro. É um recado ao comando da CBF. Ele quer comandar agora a entidade máxima do futebol. Antes de Ricardo Teixeira abandonar o barco, Andrés era seu nome para sucedê-lo.