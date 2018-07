Andrés Sanchez: cigarro, palavrões e irreverência

Os poucos torcedores que se aproximam do hotel em que a seleção está hospedada em Johannesburgo não conseguem acesso aos atletas, mas, para compensar, desfrutam da presença do chefe da delegação brasileira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

Logo que o identificam com o uniforme da comitiva - um verde vistoso -, posam ao lado para uma foto. O dirigente atende a todos, com o cuidado de botar as mãos para trás a fim de esconder o cigarro aceso. Se alguém lhe questiona sobre o hábito com o qual convive há vários anos, reage ao seu estilo. "Meu negócio é fumar mesmo e fazer outras coisas mais prazerosas. Sou assim."

Suas respostas são surpreendentes na maioria das vezes. Como a seleção está hospedada ao lado de um clube de golfe, já lhe perguntaram se não gostaria de praticar o esporte na folga. "Meu filho, veja se meu negócio é golfe. Diversão pra mim é falar mal de jornalista e também não gosto desse negócio de vídeo game, Playstation, sou uma pessoa séria."

Como o traje oficial da delegação é verde, Sanchez tem de ouvir a todo instante alusões sobre sua "identificação passageira" com o Palmeiras. A brincadeira pode provocar um mal-estar.

O dirigente não tem o menor constrangimento em proferir vários palavrões para defender seu amor pelo Corinthians e rejeitar um eventual desvio. "Aqui é a pátria, por isso uso essa roupa verde. Visto isso pelo Brasil."

Longe do protocolo. A irreverência com que conduz a missão de chefiar a delegação desperta a curiosidade dos sul-africanos que prestam serviços à seleção. No primeiro dia de entrevista coletiva em Johannesburgo, Sanchez surgiu no auditório do clube de golfe para acompanhá-la com uma camisa mais curta, que deixava parte da barriga de fora. Também usava sandálias.

Na África do Sul, ele vai ter de representar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em pelo menos dez eventos. Em todos, terá de seguir o protocolo e usar gravatas. Embora se sinta orgulhoso do papel, esclarece que não se sentirá à vontade. "Paletó e gravata não combinam comigo. Vou ter que ir nesses eventos, são chatos, mas ainda bem que não vou ter de falar nada."

Sem bobagens. Na sexta-feira, um jornalista quis saber se ele trouxera do Brasil pins ou outros pequenos objetos de valor para agradar as autoridades com as quais vai se encontrar. Sanchez disse que não é afeito a essas "bobagens". No convívio com os atletas e com a comissão técnica nesses primeiros dias de contato, já conquistou a simpatia geral. "É um grupo bom de trabalho, são todos muito unidos. Pelo que vi não existe espaço para a vaidade nessa seleção."

Só na água. Na hora das refeições ou em reuniões abertas pelo técnico Dunga, Sanchez demonstra ótimo entrosamento com a equipe. "Os jogadores e o pessoal da comissão técnica se identificam muito com ele e vice-versa", conta o assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva.

Em menos de uma semana com a seleção, Sanchez já aprendeu algumas regras básicas para o cargo. Tem mantido, por exemplo, o frigobar de seu quarto apenas com água mineral. É assim nos quartos dos atletas e de todos os integrantes da delegação.

Nisso, não quer ser diferente. Pelo menos por enquanto. "Chefiar uma delegação em Copa do Mundo requer responsabilidade, mas é claro que não vou dispensar meu uísque mais adiante. Mas vai ser na hora certa, no lugar certo e sem vocês (imprensa) por perto."