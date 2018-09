Andressa de Morais fica em quarto no lançamento de disco em Zagreb

Medalhista de prata na etapa final da Diamond League, em Bruxelas, na sexta-feira, Andressa de Morais não conseguiu repetir o feito nesta terça-feira. A brasileira competiu no Meeting de Zagreb, na Croácia, e ficou na quarta colocação na disputa do lançamento de disco da última etapa do IAAF World Challenge nesta temporada.

Esse resultado foi assegurado por Andressa em sua última tentativa, quando a brasileira atingiu 60,75 metros. Mas foi insuficiente para colocá-la no pódio da prova, que foi vencida pela croata Sandra Perkovic, bicampeã olímpica e mundial, que competia em casa e fez a alegria da torcida local ao alcançar 67,60m para faturar a medalha de ouro.

A cubana Yaimé Pérez, campeã da Diamond League nesta temporada, foi a segunda colocada, com a marca de 64,78m. E a norte-americana Valarie Allman garantiu o terceiro lugar, com 61,38m.

Outro brasileiro presente ao meeting croata, Thiago Braz não conseguiu se destacar. Ainda se recuperando das lesões provocadas pela quebra da vara em Bruxelas, o brasileiro não conseguiu nenhum salto, pois falhou na tentativa de ultrapassar o sarrafo em 5,46 metros.

O russo Timur Morgunov venceu a disputa com 5,76m, quebrando em 1cm o recorde do evento, que era do brasileiro Augusto Dutra desde 2013. O norueguês Sondre Guttormsen foi o segundo colocado, com 5,56m, à frente do sueco Melker Jakobsson, com 5,36m.