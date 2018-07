Andretti confirma favoritismo e fatura pole na Indy

Vice-líder da temporada, atrás do brasileiro Helio Castroneves, Marco Andretti ficou à frente de seu companheiro de equipe, James Hinchcliffe, que largará em segundo. A Andretti Autosport, aliás, dominou toda a atividade, colocando Ryan Hunter-Reay, quarto, e Ernesto Viso, quinto, entre os cinco primeiro. O único intruso foi Will Power, da Penske, que sairá em terceiro.

Líder do campeonato, Helio Castroneves não fez um bom treino e largará somente na 18.ª colocação. O melhor brasileiro na atividade foi Tony Kanaan. O vencedor das 500 milhas de Indianápolis e quarto colocado na temporada sairá na sétima posição. Já Bia Figueiredo ficou apenas com o 20.º posto.

Nona etapa da temporada, a corrida de Milwaukee acontecerá neste sábado, às 17h40 (horário de Brasília). Com 259 pontos, Helio Castroneves é o líder do campeonato, seguido por Marco Andretti, que tem 237, e Ryan Hunter-Reay, com 232. Tony Kanaan vem na sequência, com 195.