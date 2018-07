Andretti põe Simona de Silvestro no seu 5º carro nas 500 Milhas de Indianápolis

Chefe da equipe, Michael Andretti declarou anteriormente que gostaria de contar com Simona de Silvestro nas 500 Milhas de Indianápolis, o que se concretizou agora. Assim, ela vai competir pela equipe que venceu a edição anterior da tradicional prova com o norte-americano Rayn Hunter-Reay.

Além do vencedor da prova de 2014 e de Simona, os outros pilotos da Andretti na próxima 500 Milhas de Indianápolis serão o norte-americano Marco Andretti, o colombiano Carlos Muñoz e o britânico Justin Wilson.

No último fim de semana, Simona de Silvestro participou da etapa de abertura da temporada 2015 da Fórmula Indy, em São Petersburgo, na Flórida, pela Andretti e terminou a prova na 18ª colocação.

No ano passado, Simona de Silvestro não participou do campeonato da Indy, pois acabou sendo contratada pela Sauber como piloto de desenvolvimento e sob a expectativa de correr pela equipe em um futuro próximo na Fórmula 1, o que não se concretizou. Assim, agora ela está participando de provas do campeonato de 2015 da Indy.