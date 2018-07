Andrezinho é mais um a renovar com o Vasco e assina até 2018

"Agradeço essa confiança que os torcedores depositaram em mim desde a minha chegada ao Vasco. Hoje é um dia muito feliz para mim por estar renovando o meu contrato o clube. Foi um esforço muito grande da minha parte e da parte da diretoria, a qual tenho muito a agradecer também", declarou.

Depois de demitir boa parte do elenco após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco mostrou esforço para manter aqueles que ficaram no clube. Os primeiros a renovar foram os maiores destaques do time em 2015, Luan e Nenê. Depois, Martín Silva e Julio Cesar acertaram a prorrogação. O próximo alvo, agora, seria o colombiano Riascos.

Se 2015 foi desastroso para o clube, com mais um rebaixamento, a atual temporada começou bem diferente para o Vasco, que ainda não perdeu em 2016. No Campeonato Carioca, são seis vitórias e dois empates em oito jogos, o que culminou na liderança do Grupo A na primeira fase da competição.