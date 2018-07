Andrezinho revela inspiração em Marcelinho e Petkovic para gol olímpico

"É um lance raro, muito difícil de acontecer. Quando acontece, se transforma em golaço. Quando era garoto, procurava sempre observar o Marcelinho e o Petkovic, que batiam na bola como poucos. Procuro pegar um pouco de cada para aperfeiçoar a batida. Procuro sempre mandar a bola fechada, na direção do gol. É uma jogada muito perigosa, os próprios goleiros já me falaram isso. Isso porque qualquer desvio, seja do zagueiro ou de um atacante, pode colocar a bola para o fundo das redes. Em alguns casos, ela pode até entrar direto, como aconteceu. Não tive a intenção de colocar a bola onde ela foi, mas bati forte na direção do gol", disse.

O belo gol fez Andrezinho atrair os holofotes no Vasco, ainda mais em um momento de oscilação de Nenê, que vinha sendo o principal destaque do time nesta temporada. O meia, porém, descarta a condição de protagonista e avalia que só tem conseguido brilhar pelo bom desempenho coletivo do time.

"Eu sempre fui um cara que sempre pensei no grupo, sem demagogia nenhuma. Eu carrego essa coisa comigo e falo isso do coração. Com um time bom, você vai ganhar clássico e jogos importantes, mas para ganhar título você precisa ter grupo. Ganhei títulos importantes não sendo 'o cara', mas mesmo assim sabia minha importância no grupo. Eu não tenho essa vaidade de querer ser o mais visado. Futebol é coletivo e os objetivos pessoais caminham juntos com o coletivo. Fico feliz por estar colaborando com essa excelente fase do Vasco", disse.

Com 28 pontos, o Vasco lidera a Série B com alguma folga e voltará a jogar nesta terça-feira, às 20h30, quando vai encarar o Paraná, em São Januário, pela 13ª rodada.