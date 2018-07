Andy Schleck assume liderança da Volta da França

O tempo total de Andy Schleck na Volta da França é de 82 horas, 48 minutos e 43 segundos. A sua vantagem para o irmão Frank é de 53 segundos. O australiano Cadel Evans ocupa a terceira colocação, 57 segundos atrás do líder. Quarto colocado, Voeckler tem uma desvantagem de 2 minutos e 10 segundos. Já o espanhol Alberto Contador, dono de três títulos da Volta da França, está em sexto lugar, 3 minutos e 55 segundos atrás do líder.

A etapa desta sexta-feira foi vencida por Pierre Rolland, com 3 horas, 13 minutos e 25 segundos, que conquistou a primeira vitória de um ciclista francês nas etapas desta edição da Volta da França. Ele foi seguido pelos espanhóis Samuel Sanchez e Alberto Contador, que foram, respectivamente, 14 e 23 segundos mais lentos do que o vencedor. Nono, Andy Schleck ficou 57 segundos atrás de Rolland, com o mesmo tempo de outros concorrentes na luta pelo título, como Evans e seu irmão Frank.

A 19ª etapa da Volta da França foi desgastante e concluída no topo do Alpe d''Huez. Rolland atacou seu adversários perto do fim da subida montanha, com 21 curvas íngremes e a presença de milhares de torcedores. O trajeto incluiu três difíceis escaladas para atingir o cume, de 1.860 metros, do Alpe d''Huez.

No sábado, a Volta da França realiza a sua 20ª e penúltima etapa, com um contra-relógio individual, com um percurso de 42,5 quilômetros, em Grenoble. A mais tradicional prova do ciclismo mundial será concluída no domingo em Paris.