Andy Schleck vence e 'cola' no líder da Volta da França

A etapa desta quinta-feira teve um percurso de 200,5 quilômetros e foi realizada entre as cidades de Pinerolo e Galibier Serre-Chevalier, nos Alpes, e foi vencida por Andy Schleck com o tempo de 6 horas, 7 minutos e 56 segundos. Irmão de Andy, Frank Schleck terminou a etapa na segunda colocação, 2 minutos e sete segundos atrás do vencedor.

Para vencer, Andy Schleck realizou uma impressionante fuga solitária nos Alpes e depois manteve a dianteira folgada. O luxemburguês Schleck atacou seus principais rivais na segunda de três duras subidas da disputa e a manteve até o topo do pico Galibier, o ponto mais alto do final de uma etapa da história dos 108 anos da Volta da França.

Quinto colocado na etapa desta quinta-feira, 2 minutos e 21 segundos atrás do vencedor, Voeckler lidera a disputa com o tempo de 79 horas, 34 minutos e 6 segundos. Andy Schleck está 15 segundos atrás do líder e Frank Schleck tem uma desvantagem de 1 minuto e 8 segundos para o primeiro colocado.

O australiano Cadel Evans, que ficou em terceiro lugar na etapa desta quinta-feira, sendo 2 minutos e 15 segundos mais lento do que o vencedor, ocupa a quarta posição na classificação geral, 1 minutos e 12 segundos atrás do líder.

O espanhol Alberto Contador viu suas chances de conquistar o quarto título da Volta da França se tornarem praticamente remotas ao terminar a etapa apenas na 15ª posição, 3 minutos e 50 segundos atrás de Andy Schleck. Na classificação geral, ele está em sétimo lugar, 4 minutos e 44 segundos atrás de Voeckler.

A Volta da França continua na sexta-feira com a disputa da 19ª etapa entre Modane Valfrejus e Alpe-d''Huez em trecho montanhoso de 109,5 quilômetros.