Anestesia geral

Não me atrevo a falar de política, que não é minha praia, pelo menos neste espaço. A desfaçatez é tão grande que hoje em dia corruptos nem agem na moita; fazem às claras mesmo, certos da impunidade. Então, me limito ao esporte, que, com temas que o recheiam, é suficiente para ilustrar a tese do parágrafo acima.

Repare quantos episódios brotam à nossa frente sem que ocorra ira popular. Ou nem tentamos analisar os porquês de certos peixes que nos vendem. No máximo, há uns tontos que se atrevem a ir contra a maré e são desqualificados por gente que se lixa um montão para decência. Se não estragar seu café da manhã ou almoço, me siga.

A dinheirama pública para construir estádios para a Copa corre solta. Na maior cara de pau, quatro anos atrás a cartolagem e os governantes garantiam que o Mundial de 2014 teria como marca o investimento privado, como nunca antes se vira neste País. Bonito...

A promessa de contenção foi atirada para o lixo e o que se vê é político subindo em palanque para fazer média e distribuir grana a rodo. Ou não foi comício o que ocorreu anteontem, com prefeito, governador, ministro, vereadores e aspones em cerimônia no futuro Itaquerão? Para justificar os R$ 420 milhões de isenção dados para que surja o novo campo, a prefeitura diz que a abertura da Copa renderá R$ 1,5 bilhão para São Paulo.

Como se chegou a esse cálculo? Que gastos extraordinários terão os turistas para abarrotar cofres na cidade por dois, três dias de evento? Os convivas da Fifa e torcedores de Copa (que, por tradição, são muquiranas) torrarão mais dinheiro do que, digamos, aqueles que vêm aqui para a F-1, para a São Paulo Fashion Week ou mesmo para a parada GLBT?

O governo do Estado, para não ficar atrás, anunciou que investirá R$ 70 milhões para 20 mil lugares só para que o pontapé inaugural seja aqui. Depois, os equipamentos serão retirados. Com o que vai gastar a prefeitura, são quase 500 milhões! E muita gente acha natural, não vê nada de errado nisso. A farra, com números que variam, mas sempre altos, se espalha em outras sedes.

O Corinthians continua como centro de atenções com a história de trazer Tevez de volta. O presidente Andrés Sanchez fez o maior barulho, alardeou que teria R$ 90 milhões só para pagar a transferência e ainda destinaria outro tanto para os salários do argentino. O Manchester regateou, até que enfim concordou, desde que houvesse garantias bancárias. Qual a reação do Corinthians? Ah, desculpe, mas agora não teremos mais tempo hábil para isso. Fica para mais tarde. Como se nunca tivesse feito uma transação internacional.

O factoide passa batido. Para piorar, agora o Corinthians se sente traído por Tevez e Kia Joorabchian. E a gente acredita?! Andrés não é novato no ramo da cartolagem e jamais escondeu admiração por Kia. Como poderia ser enganado pelo guru? Não me convence.

E Kleber? Fracassada a transferência para o Flamengo, retorna ao time do Palmeiras como se nada tivesse acontecido, como se o esculacho que deu na diretoria fosse algo corriqueiro. Como brinde, entra em campo com a braçadeira de capitão. E como capitão dá um bico no fair-play ao tentar enganar o rival, no final do clássico, e partir para o gol, quando o combinado era colocar a bola pra fora. E torcedores aplaudem a "esperteza".

Espertíssimo, também, o Fluminense, que entreviu falhas no pré-contrato do Palmeiras com Martinuccio e o carrega para as Laranjeiras. Onde ficam ética, elegância e respeito por um coirmão (palavra hipócrita que só) que havia acertado com o jogador, mesmo com vacilos no papel? Picardia zero do tricolor.

Há o caso de Cesar Cielo. Ele e companheiros deram positivo para doping, levaram puxão de orelhas da Confederação Brasileira de Natação e foram praticamente absolvidos pela Corte Arbitral do Esporte. O "júri" saiu da Suíça e foi para a China analisar o caso. Como assim?! O tribunal vai ao, digamos, réus? Não entendi.

Para encerrar: o Paraguai pode ser campeão continental sem vencer uma partida sequer! Isso é futebol?