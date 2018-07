Anfitriã Polônia leva seu desespero a campo

Como os jogos são no mesmo horário, não será possível saber o resultado do outro jogo do grupo, entre a líder Rússia e a lanterna Grécia. Assim, a República Checa pode se classificar até com um empate, mas vai depender de que a Grécia não vença a Rússia.

O técnico polonês, Franciszek Smuda, ainda não definiu quem será o goleiro, já que Artur Szczesny, do Arsenal e uma das estrelas do time, já cumpriu um jogo de suspensão pela expulsão no jogo de estreia, contra a Grécia, mas seu substituto, Tyton, pegou um pênalti neste mesmo jogo, e tem a preferência do torcedor polonês.

Já a República Checa, com uma derrota contra a Rússia e uma vitória sobre a Grécia, espera para saber se Rosicky poderá estar em campo hoje.

Com a mão na vaga. A Rússia entra como líder e praticamente classificada diante da lanterna Grécia hoje, às 15h45. O time russo, com uma goleada na estreia e um empate no segundo jogo, se classifica até com empate.

Já os gregos precisam vencer e torcer por um empate entre Polônia e República Checa. Neste caso, os gregos levarão vantagem no saldo de gols.