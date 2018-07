Ângela e Lili passam pelo qualifying da etapa da China no vôlei de praia

A dupla brasileira Ângela e Lili venceu suas duas partidas na madrugada de terça para quarta-feira e passou pelo qualifying da etapa de Sanya, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Apesar de atuarem juntas pela primeira vez, elas não perderam sequer um set.

Na primeira partida, as brasileiras derrotaram Tsimbalova e Mashkova, do Casaquistão, por 2 sets a 0, com duplo 21/16. Já na partida que valia o acesso à chave principal, elas passaram pelas britânicas Johns e Boulton, também em dois sets, com parciais de 21/11 e 21/10.

Com isso, Ângela e Lili juntaram-se às outras três duplas brasileiras já garantidas na etapa: Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa e Maria Clara/Carolina. Na madrugada de quarta para quinta-feira, as duplas jogam duas partidas. Duas vitórias valem vaga nas quartas de final, enquanto um triunfo e uma derrota levam à repescagem.

Ângela e Lili terão pela frente, na primeira partida, Akers e Branagh, dos Estados Unidos. Na segunda rodada, enfrentarão Hinchley e Rohkamper, da Austrália, ou Goller e Ludwig, da Alemanha.