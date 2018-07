Angela Merkel se diz consternada com acidente de Michael Schumacher

BERLIM - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, expressou nesta segunda-feira a sua solidariedade a Michael Schumacher e seus familiares após o ex-piloto de Fórmula 1 sofrer um grave acidente no último domingo, quando esquiava nos Alpes Franceses. O dono de sete títulos mundiais está internado em um hospital de Grenoble, na França, em coma.

"Como milhões de alemães, a chanceler e os membros do governo ficaram extremamente consternados quando ouviram sobre o grave acidente de Michael Schumacher esquiando", afirmou, nesta segunda, Steffen Seibert, porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel. "Esperamos que Michael Schumacher possa se recuperar das lesões sofridas", completou.

No último domingo, o ex-piloto alemão estava esquiando com o filho em Meribel quando caiu e bateu a cabeça em uma pedra, o que provocou lesões na cabeça. Schumacher inicialmente foi levado para um hospital nas proximidades, em Moutiers, mas, em razão da gravidade do seu caso, acabou sendo transferido para Grenoble, onde foi operado.

Os médicos evitaram realizar prognósticos nesta segunda, mas reiteraram que o estado de Schumacher é "crítico" e que o alemão luta pela vida. O acidente provocou comoção no mundo do automobilismo, que torce pela recuperação de um dos maiores nomes do esporte.

Nesta segunda, o também alemão Sebastian Vettel, atual tetracampeão mundial na Fórmula 1, prestou solidariedade ao compatriota. "Eu estou chocado e espero que fique bem o mais rápido possível", afirmou.

Durante sua carreira, Schumacher faturou sete títulos mundiais e venceu 91 corridas na Fórmula 1. Após o sucesso inicial com a equipe Benetton, ele se transferiu para a Ferrari e ajudou a levar a equipe italiana a dominar o esporte. Após se aposentar em 2006, Schumacher retornou em 2010 e correu pela Mercedes por três anos.