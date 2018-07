Animada, Lusa encara Ponte em Campinas

Já na Ponte Preta, o empate com sabor de derrota no dérbi contra o Guarani é passado. Sem contar com os zagueiros Wescley, suspenso, e Ferrón, machucado, o técnico Gilson Kleina deve escalar Gian ao lado de Diego Sacoman na defesa. Outra mudança será a volta do volante João Paulo, que estava suspenso.

Outros jogos. Sensação do Paulistão e defendendo invencibilidade de 8 jogos, o Mogi Mirim encara o Ituano hoje sabendo que uma vitória o garante matematicamente nas quartas de final e também na Série D do Brasileiro. Já o Ituano, animado com a vitória sobre o Botafogo, segue sonhando com a outra vaga na Série D.

Em Ribeirão Preto, o Comercial corre o risco hoje de ver seu rebaixamento consolidado, contra o também ameaçado Oeste. Também em Ribeirão, o Botafogo, outro muito próximo da 2ª Divisão, recebe o São Caetano. Já em Mirassol, Mirassol e Bragantino fazem duelo por vaga no G-8. O Bragantino tem vantagem de 5 pontos, mas o Mirassol segue na briga.