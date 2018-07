Animado, Vasco desafia Botafogo no Engenhão

Segundo Roth, o problema do grupo é a instabilidade. "O Vasco entrou na competição sob pressão por causa da história recente (rebaixamento em 2008), mas os jogadores precisam ter tranquilidade", disse o treinador, ciente das dificuldades que enfrentará. Roth reconhece o favoritismo do rival, principalmente de Joel Santana. "O Joel tem feito milagres. Ele tem razão em dizer que é o rei do Rio."

Do lado do Botafogo, boas notícias: Herrera e Caio estão de volta ao time. Eles foram expulsos ao trocar empurrões durante a vitória sobre o Goiás, por 3 a 0, há uma semana. Os jogadores pediram desculpas ao elenco e garantiram que tal episódio não se repetirá.

Sem técnico. O Internacional vem abalado - perdeu as duas últimas partidas do Brasileiro (contra São Paulo e Vasco) e ontem o técnico Jorge Fossati foi demitido. Hoje, precisa contar com o apoio da torcida para superar o Atlético-PR, a partir das 16 horas, e tentar se recuperar. A aposta é o meia D"Alessandro, que volta à equipe recuperado de uma dor no pé direito. O Atlético-PR, por sua vez, vive situação inusitada. O time será dirigido por Leandro Niehues, que foi demitido nesta semana, mas aceitou ser auxiliar-técnico do próximo treinador.

Mineiros. Os rivais mineiros duelam hoje contra adversários bem próximos na tabela. Em melhor colocação e ainda sem perder no campeonato, o Cruzeiro enfrenta o Ceará fora de casa, às 18h30. Já o Atlético joga no Mineirão, às 16 horas, contra o Fluminense. Ambos somam duas vitórias e duas derrotas.

Disputa regional. O Serra Dourada será palco de um confronto que não se via havia 23 anos -desde 1987, última vez em que o Atlético-GO participou do Brasileiro. Hoje, às 18h30, o time comandado por Geninho enfrenta o rival, Goiás, do técnico Leão.