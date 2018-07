Antes da estreia, Espanha mantém dúvida sobre goleiro

RECIFE - O técnico Vicente Del Bosque vai manter até momentos antes da partida deste domingo, contra o Uruguai, na abertura do Grupo B da Copa das Confederações, o mistério sobre quem será o goleiro titular da Espanha. Brigam pela vaga Iker Casillas, do Real Madrid, e Victor Valdés, do Barcelona.

"Amanhã (domingo) vocês (jornalistas) vão saber. Vou esperar até o último minuto para decidir", disse o treinador, em entrevista coletiva neste sábado, na Arena Pernambuco, antes do treino de reconhecimento do gramado no estádio que receberá o jogo entre Espanha e Uruguai.

Capitão nas conquistas da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, Casillas está em desvantagem. Ele fraturou a mão esquerda em janeiro e voltou a jogar apenas no início de junho. Nesse período, Valdés ganhou a confiança do treinador da seleção. Na briga pela vaga, corre por fora Pepe Reina, do Liverpool.

"Os três são excelentes e já mostraram isso nos seus clubes. Vamos tomar a decisão não pela qualidade, porque os três têm qualidade, mas, sim, pelo o que julgarmos que for o melhor para a seleção. Vamos levar vários fatores em consideração", avisou Del Bosque.

Ainda de acordo com o treinador, o fato de Valdés ter sido titular no amistoso contra a Irlanda, na última terça-feira, em Nova York (EUA), não é decisivo - a partida foi a última da Espanha antes da viagem para Recife. "Seria injusto me ater a fatos dos últimos dias para tomar a minha decisão", explicou.

Del Bosque também evitou comparações entre a partida deste domingo e o amistoso disputado em fevereiro contra o Uruguai, no Catar, quando a sua equipe venceu por 3 a 1, sem grandes dificuldades. "Não podemos nos fixar no passado. Temos de olhar para o futuro", justificou.