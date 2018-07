Antes da pesagem, lutadores do UFC distribuem autógrafos no Ibirapuera

SÃO PAULO - O terceiro dia da maratona de compromissos que antecedem as lutas do UFC São Paulo começou agitado para Fabrício Werdum, Rodrigo Minotauro, Renan Barão e Hugo Wolverine. Nenhum deles entrará no octógono neste sábado, mas nem por isso deixam de ser importantes para atrair público ao evento que visita a capital paulista pela segunda vez em sua história - a primeira foi em 1998.

Os quatro lutadores passaram por uma sessão de autógrafos com fãs antes da pesagem oficial com os atletas que vão lutar. Mesmo debaixo de sol, o público, majoritariamente masculino, fez fila para tirar fotos e levar para casa a assinatura dos ídolos. Muitas das pessoas, inclusive, nem poderão assistir às lutas. Como o ingresso mais barato para o grande dia do UFC custa R$ 400,00, a maioria só conseguiu participar do treino livre e da pesagem.

As presenças de Fabrício Werdum e Rodrigo Minotauro têm um motivo especial. Os dois serão os próximos treinadores do TUF Brasil, um reality show que reúne os lutadores de MMA dispostos a conquistar um espaço na empresa comandada por Dana White e que será transmitido pela TV Globo no segundo semestre deste ano.

Muito simpático com o público, Werdum também esteve no treino livre de quarta-feira e disse que a expectativa para o TUF é grande. "Será uma ótima oportunidade de mostrar a preparação física e psicológica dos atletas de MMA. Vai ser engraçado", comentou.

A pesagem oficial no ginásio do Ibirapuera, mesmo lugar onde ocorrerão os duelos do UFC São Paulo, promete deixar o clima mais tenso entre Vitor Belfort e Michael Bisping, os dois principais nomes desta edição do evento. Nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa, eles se estranharam durante a encarada, e o britânico não poupou o adversário brasileiro de acusações e provocações.