Antes de defender título em Paris, Wawrinka é campeão em Genebra

Foi o seu 14º título da carreira, o terceiro do ano, sendo o primeiro no saibro desde a conquista de Roland Garros, em junho do ano passado. A partir deste domingo, Wawrinka vai tentar defender o troféu do Grand Slam francês. O tenista da Suíça deve estrear na segunda ou na terça-feira.

Para se sagrar campeão pela primeira vez diante de sua torcida, Wawrinka fez grande exibição no primeiro set contra Cilic, atual 11º colocado do ranking. Ele abriu vantagem com uma quebra de saque e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da primeira parcial.

Na segunda, Cilic cresceu em quadra e equilibrou o duelo. Cada tenista contou com uma quebra no set e o duelo precisou ser decidido num apertado tie-break. O suíço aproveitou o segundo match point cedido pelo adversário e fechou o jogo após 1h58min.

Em Roland Garros, o campeão de Genebra vai enfrentar na estreia o checo Lukas Rosol, coincidentemente o rival que venceu na semifinal na competição suíça. Cilic, por sua vez, vai encarar o argentino Marco Trungelliti na rodada de abertura em Paris.