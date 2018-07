Antes de duelo, atacante polonês revela idolatria por Cristiano Ronaldo O atacante polonês Arkadiusz Milik está ansioso para encontrar um dos seus heróis no futebol no duelo que a sua seleção vai fazer pelas quartas de final da Eurocopa: a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo. O jogador do Ajax, de 22 anos, também tem contato estreito com outra inspiração, Dennis Bergkamp, que marcou um gol inesquecível em partida no Velédrome, palco do duelo desta sexta-feira, dando a vitória para a Holanda em jogo com a Argentina pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1998.