Antes de estreia, Bellucci vence nas duplas no México

Com o triunfo obtido na rodada de segunda-feira da competição, o tenista número 1 do Brasil e Lorenzi terão pela frente na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelo austríaco Jurgen Melzer e o alemão Philipp Petzchner e a parceria mexicana Daniel Garza e Miguel Reyes-Varela.

O triunfo nas duplas serviu como motivação para Bellucci, atual 37.º colocado do ranking mundial, que em sua estreia em simples defenderá o seu favoritismo diante do russo Andrey Kuznetsov, tenista número 73 da ATP. No ano passado, os dois se enfrentaram no qualifying do Torneio de Nice, onde o brasileiro ganhou por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

O duelo que Bellucci fará nesta terça-feira está marcado para acontecer na quadra 5 do Torneio de Acapulco, cuja programação será iniciada às 19 horas (de Brasília) e prevê a disputa de dois confrontos antes de o brasileiro entrar em quadra. O norte-americano Wayne Odesnik pegará o polonês Lukasz Kubot no primeiro jogo, antes de Lorenzi encarar o francês Benoit Paire na partida que antecederá o embate entre Bellucci e Kuznetsov.

Caso passe pela sua estreia, o principal tenista do Brasil na atualidade enfrentará na segunda rodada o argentino Leonardo Mayer, que iniciou sua participação na chave de simples em Acapulco derrotando o mexicano Miguel Reyes-Varela por 2 sets a 0, com 6/0 e 7/6 (8/6).