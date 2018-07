Antes de Mayweather, Pacquiao pega Bradley Foi anunciada ontem oficialmente a próxima luta do filipino Manny Pacquiao, campeão mundial dos meio-médios, versão OMB. Será dia 9 de junho, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, diante do invicto norte-americano Timothy Bradley (28 vitórias). Caso vença o duelo, Pacquiao deverá encarar em novembro o também norte-americano Floyd Mayweather, naquela que é apontada como a grande disputa da atualidade na "nobre arte". Mayweather também já tem um compromisso marcado para 5 de maio. Ele vai enfrentar o porto-riquenho Miguel Cotto.