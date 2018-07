Antes de Mundial, Fabiana Murer fatura ouro no salto com vara na Ucrânia

DONETSK - Às vésperas de disputar o Mundial Indoor de Atletismo, marcado para acontecer entre 7 e 9 de março, em Sopot, na Polônia, a brasileira Fabiana Murer faturou neste sábado a medalha de ouro na disputa feminina do salto com vara do Pole Vault Stars, em Donetsk, na Ucrânia, no mesmo dia em que o francês Renaud Lavillenie fez história ao quebrar um recorde mundial que durava 21 anos e pertencia ao ucraniano Sergei Bubka.

A brasileira venceu a competição ao saltar 4,62m. A alemã Silke Spiegelburg e a polonesa Anna Rogowska, que ficaram respectivamente com a prata e o bronze, alcançaram a mesma marca de Fabiana, mas a brasileira triunfou pelo fato de ter ultrapassado essa altura do sarrafo em menos tentativas.

Com presença garantida no Mundial, a saltadora brasileira disputou em Donetsk a sua terceira competição na Europa nesta sua preparação final para o grande evento polonês. E, antes de ir para Sopot, ela ainda vai participar de mais uma competição do calendário do atletismo, o Meeting de Bad Oeynhausen, na Alemanha, no próximo dia 27.

Campeã mundial indoor em 2010 e outdoor em 2011, Fabiana foi o grande destaque brasileiro desta disputa do Pole Vault Stars, que também contou com a participação de Fabio Braz e Fábio Gomes da Silva entre os homens. O primeiro deles brilhou ao bater o recorde sul-americano, obtido por ele próprio, no último dia 9, na Suécia, ao saltar 5,76m. Anteriormente, ele cravou 5,72m, e a sua nova performance lhe garantiu o bronze em Donetsk. Já Fábio, que voltou a competir depois de se recuperar de cirurgia no tendão calcâneo do pé direito, terminou em 13º lugar, com 5,31m.