Anthony Pettis machuca o joelho, e José Aldo tem novo adversário

SÃO PAULO - Anthony Pettis não será mais o adversário de José Aldo no UFC 163, que será realizado no Rio e no qual o brasileiro colocará em jogo o cinturão dos Pesos-Pena. O norte americano sofreu uma lesão no menisco enquanto treinava e se obrigou a desistir da luta.

"Lesões fazem parte do esporte, houve um pequeno rompimento no meu menisco. Eu estava muito pronto para essa luta, mas isso não me fará parar! Logo estarei de volta", informou Pettis, via twitter, na tarde desta sexta-feira.

Na mesma rede social e praticamente ao mesmo tempo, o chefão do UFC, Dana White, informou que o "Zumbi Coreano" será o adversário de José Aldo na luta principal. Trata-se de Chan Sung Jung, lutador sul-coreano que está há mais de um ano sem lutar, mas que vem de três vitórias consecutivas - são 13 no total, além de três derrotas.