Antônio Carlos celebra vitória em 'maratona' e elogia jovens do Inter

"Os jovens aproveitaram a oportunidade. Alguns tinham treinado já com o time de cima. São meninos de qualidade que, no futuro, podem ser aproveitados", elogiou. "Foi um primeiro tempo normal. No segundo, com mais intensidade e velocidade, aproveitamos os espaços. Estão de parabéns. Estou muito contente com o desempenho dos meninos. Gosto de trabalhar com a base. Fiquei feliz com a rapaziada."

Após o entusiasmo com as duas vitórias em dois dias seguidos, Antônio Carlos já começou a planejar o confronto diante do Brasil de Pelotas neste sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Sem Brenner, expulso na última rodada diante do Passo Fundo, o treinador já confirmou a entrada de Nico López. D'Alessandro, com um problema muscular, é dúvida.

"O D'Alessandro vai passar por exames para detectar o que houve na coxa, mas, mesmo assim, a única certeza é Nico López no lugar do Brenner, porque tomou vermelho", explicou.