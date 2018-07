Antônio Pezão e Maurício Shogun farão as lutas principais do UFC Austrália

SÃO PAULO - Dois brasileiros foram escalados pelo UFC para as duas principais lutas do evento que acontecerá na Austrália, em 7 de dezembro. Antônio Pezão enfrentará Mark Hunt pelos pesados na luta principal da noite, enquanto Maurício Shogun subirá ao octógono para competir com James Te Huna pela categoria meio-pesado.

A luta de Pezão já havia sido anunciada no fim de semana. O brasileiro, que tem 18 vitórias e cinco derrotas na carreira, vem de revés por nocaute para Cain Velasquez no UFC 160 - Hunt foi nocauteado por Junior Cigano na mesma edição do evento.

A luta entre Shogun e Te Huna foi anunciada nesta quarta-feira. Os dois lutadores também vêm de derrota. O brasileiro caiu diante de Chael Sonnen, enquanto o neozeolandês foi superado pelo brasileiro Glover Teixeira. Shogun já foi campeão na categoria, mas não atravessa bom momento.