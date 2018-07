Ao COI, Macron reafirma apoio à candidatura de Paris à Olimpíada de 2024

O presidente eleito da França, Emmmanuel Macron, conversou na última quinta-feira por telefone com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e reafirmou seu total apoio à candidatura de Paris para sede da Olimpíada de 2024.

Segundo comunicado emitido nesta sexta pelo movimento En Marche!, ligado ao partido de Macron, Bach elogiou a "grande qualidade" da candidatura da capital francesa, enquanto o recém-eleito presidente teria reforçado seu apoio exaltando que os Jogos Olímpicos trariam benefícios para todos os franceses.

Na corrida contra Los Angeles, nos Estados Unidos, Paris recebe a partir deste sábado a visita de inspetores do COI, que vão avaliar a candidatura da cidade, conhecer as sedes propostas e se reunir com lideranças locais. O mesmo procedimento foi realizado nesta semana em Los Angeles.

Macron, que toma posse como presidente francês no próximo domingo, deve se reunir com os representantes do COI durante os trabalhos de avaliação na cidade. Ainda não há, porém, nenhuma confirmação de agenda para este fim de semana.

Na última quarta-feira, um dos líderes da candidatura de Paris, Tony Estanguet, disse que a eleição de Macron fortalece a possibilidade de que a capital seja escolhida pelo COI. "Ele é o líder que precisávamos para personificar o compromisso do Estado", exaltou Estanguet.

A decisão do COI sobre a sede da Olimpíada de 2024 será conhecida em setembro deste ano. A disputa também envolvia Roma, Hamburgo e Budapeste, que abandonaram o processo de candidatura por causa dos altos custos que demandam o grande evento e após a realização de referendos com a população das cidades.