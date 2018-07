Ao gosto do freguês

Exemplos não faltam. Começo pelo clássico que apontará o novo campeão da Copa do Brasil. O centro do futebol nacional, hoje, está em Minas. O Cruzeiro já faturou o título da Série A e tem tira-teima com o Atlético-MG. Não importa o resultado, outra taça ficará com a turma do pão de queijo. Extraordinária lição de eficiência das duas equipes dentro de campo.

O problema está no lado de fora. A cartolagem tenta roubar a cena, há duas semanas, com gestos de provincianismo ultrapassado - parece até coisa de criança mimada. A briga se concentrou, primeiro nos locais dos jogos - o Galo bateu pé e como mandante se apresentou no Independência. Depois, apareceu a confusão por distribuição de ingressos. Ora era torcida única, ora 10% para os visitantes com preços nas alturas. No duelo de ida, os cruzeirenses ficaram confinados num espaço mixuruca do campo do América.

Claro que deram o troco agora, com uma enrolação danada para mandar a parte reservada a os atleticanos. Só no meio da tarde de ontem os bilhetes chegaram à sede dos adversários. Após muita briga na justiça e com carga de 1800 e uns quebrados. O correto seria quota de mais de 6 mil, ou 10% do Mineirão.

Cada lado se justifica sob o argumento de que age assim porque o outro começou. Só falta chamar o irmão mais velho, como nas brigas de rua de antigamente. E se considera ético e profissional. Picuinhas que, em vez de empolgar o torcedor, só contribuem para provocar mais atritos, sobretudo nos fanáticos cabeça oca que buscam motivo para arrumar encrenca.

Tomara que a jequice não contagie os artistas da bola, porque Cruzeiro e Atlético têm tudo para uma noite épica. Os 2 a 0 são vantagem notável para Tardelli e companheiros, atrás de título inédito. Mas o Cruzeiro, embalado do jeito que está, com o moral inflado, não surpreenderá se virar... Emoção à vista e agitação na madrugada de BH.

Malas e escalações. Com ameaças de rebaixamento a rondar camisas de peso, voltou à tona a figura da "mala branca", a grana extra que um clube incompetente oferece para jogadores de outra equipe fazerem aquilo que a moçada da casa não conseguiu. Mala que todos negam existir e que eventuais premiados não se vexam de receber, se por acaso lhes chegar às mãos.

O experiente Chicão, zagueiro do Flamengo, admitiu candidamente que não se sentiria incomodado de ter um mimo, digamos, do Palmeiras, caso o time dele bata o Vitória no sábado em Manaus. Eventual tropeço baiano pode ajudar os palestrinos a não chafurdarem de novo para a Série B.

Chato, pondera o experiente Chicão, é "mala preta", o dinheiro para um time entregar os pontos. Esse tipo de concepção soa corriqueiro para os boleiros. Não notam que, quem recebe uma mala branca fica vulnerável para receber também a preta. Não faz sentido receber de outra empresa um trabalho bem realizado pela empresa que lhe paga.

Também se discute, nestes dias, a "falta de motivação" de times que não têm mais nada em disputa no Brasileiro. Com complacência, se diz que é assim mesmo, que cabeça de jogador é complicada e fica difícil motivá-lo. Imagine você, meu amigo, se chegar para seu chefe e falar que não está muito empolgado para trabalhar porque estamos no fim do ano, metas foram alcançadas, etc e tal. Leva um pé no traseiro, bem dado. Por que para jogador o tratamento de ser diferente? Ele joga grátis?

Tricolor. A missão do São Paulo não é fácil diante do Atlético colombiano. Mas está com cara de virada tricolor hoje no Morumbi lotado.