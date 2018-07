Naqueles tempos, a mais avançada das mais avançadas tecnologias de videogame tinha o singelo nome de Telejogo - e trazia como desafio dois palitinhos que se moviam para cima e para baixo, em três modalidades "eletrizantes": tênis, paredão e futebol. Como meu pai não tinha dinheiro para me presentear com essas maravilhas modernas, o jeito era permanecer fiel aos jogos de tabuleiro. E o WAR, com seus objetivos militares, como "Conquistar a Europa, América do Sul e um terceiro continente" ou "Destruir os exércitos azuis", era o favorito da molecada.

Por vezes, quando a gente queria esticar o convívio com o pai, alguém vinha com a proposta de deixar os objetivos individuais de lado e jogar até que alguém conquistasse todos os países do mapa. "Vamos jogar ao mundo?" - era o desafio lançado, normalmente aceito com entusiasmo por todos. A partir daí, as disputas podiam varar a madrugada.

Pois bem, na manhã deste domingo, o Corinthians estará jogando "ao mundo". Porque não há glória maior para um clube de futebol da América do Sul do que a conquista do Mundial de Clubes. Os europeus ainda preferem celebrar a Champions League, é verdade. Basta ver a capa do caderno de esportes do Daily Mirror, importante tabloide inglês, que anteontem estampava uma enorme matéria sobre a pancadaria nos vestiários de São Paulo x Tigre e, no cantinho esquerdo, uma tímida chamada da vitória do Chelsea sobre o Monterrey. Mas o interesse europeu cresce e, em poucos anos, creio que será enorme.

Sobre o confronto, parece haver certo consenso entre os analistas: enquanto o Corinthians apostará no conjunto, o Chelsea se apoiará no poder de decisão de seus talentos individuais. É uma análise correta, porém simplista. Isso porque o Timão tem todas as condições de chegar ao gol com uma jogada de talento, como o lindo cruzamento de trivela de Douglas, para o gol de Guerrero diante do Al Ahly. Da mesma maneira, o Chelsea pode construir tabelas típicas de uma equipe de muito conjunto, como aconteceu nos três gols que marcou no Monterrey. O caminho para o Corinthians chegar à vitória será o mesmo que usou ao longo da Libertadores: uma defesa bem plantada, sempre com dois marcadores cercando quem está com a bola, e contra-ataques. Como na competição continental, o Sheik, que adora uma decisão complicada, pode ser decisivo.

No mais, os comandados de Tite devem usar a mítica raça corintiana para, com muito suor, transformar em realidade a percepção de que o título vale mais para os sul-americanos do que para os europeus. Quem lê as minhas colunas sabe o quanto acredito na importância do talento individual. Portanto, eu seria leviano se não considerasse os Blues como adversários temíveis. Mas estou convencido de que poucas vezes na história recente dos mundiais uma equipe sul-americana teve o título tão ao alcance das mãos. Ao mundo, Timão!