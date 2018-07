Ao São Paulo, resta agora a pré-Libertadores

O objetivo do São Paulo de conquistar o vice-campeonato brasileiro e, assim, conseguir uma vaga direta na Libertadores se desfez graças aos acertos táticos de Vanderlei Luxemburgo e à falta de capacidade de Ney Franco de responder à altura as armas apresentadas pelo técnico do Grêmio, que venceu por 2 a 1.

Rogério Ceni até abriu o placar, cobrando pênalti, quando o Grêmio era superior no primeiro tempo. Mas, na etapa final, os gaúchos transformaram em gols o amplo domínio que tiveram durante os 90 minutos.

Com sete pontos a menos do que o Grêmio (66 contra 59), é praticamente impossível para o São Paulo ser segundo colocado. O time está muito perto da vaga na Libertadores, é verdade, mas deverá ter de passar pela fase preliminar do torneio.

Com desfalques importantes, entre eles o atacante Kleber, Luxemburgo optou por povoar o meio de campo. O volante Souza entrou na equipe na vaga que seria destinada ao companheiro de Marcelo Moreno. Eram cinco homens no setor.

A preocupação era combater o esquema de Ney Franco de três atacantes. O São Paulo apostava na velocidade de Lucas pela direita e de Osvaldo pela esquerda. Luis Fabiano era a referência.

As nuances táticas deixaram o jogo interessante. Os são-paulinos avançavam suas peças trocando passes. A resposta dos gremistas era uma forte marcação e, quando tinham a bola, muita velocidade para atacar.

Luxemburgo vencia a batalha tática contra Ney Franco. Foi então que uma lambança deixou o São Paulo em vantagem. O zagueiro Saimon, substituto de Gilberto Silva, enrolou-se ao receber péssimo passe de Pará, perdeu a bola para Osvaldo e cometeu pênalti sobre o atacante.

De contrato renovado por mais um ano, Rogério se apresentou para cobrar no lugar de Luis Fabiano. O artilheiro pediu para não ser mais o batedor oficial após errar duas cobranças consecutivas - contra Atlético-GO e Flamengo. Com o capitão, foi bola num canto, goleiro no outro.

Na etapa final, Luxemburgo não demorou para lançar seu time ao ataque. O técnico colocou o atacante André Lima no lugar do volante Souza aos oito minutos. O antídoto de Ney Franco foi reforçar o meio de campo com Maicon na vaga de Osvaldo.

Foi fácil descobrir quem acertou nas substituições. As mudanças de Luxemburgo fizeram o Grêmio engolir o São Paulo. Zé Roberto, com fôlego de um garoto aos 37 anos, fez linda jogada e tocou para André Lima empatar.

A virada foi conquistada após um verdadeiro massacre. Rogério Ceni foi evitando o pior até que, aos 39, o goleiro ficou pregado no chão e não evitou o gol de cabeça de Marcelo Moreno.