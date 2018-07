AO VIVO - Acompanhe a entrevista coletiva de Anderson Silva e Weidman

SÃO PAULO -Anderson Silva e Chris Weidman só farão a revanche pelos pesos médios em 28 de dezembro, mas a turnê de promoção de uma das mais esperadas lutas de 2013 no UFC já começou. Nesta segunda, no Hotel Hilton, em São Paulo, os lutadores participam de uma coletiva ao vivo com jornalistas. Este será o segundo encontro entre Weidman e Anderson - na primeira luta, o americano tirou o título do brasileiro, após sete anos de invencibilidade. A revanche, que vai acontecer pela 168ª edição do evento, será realizada MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Presidente do UFC, Dana White também estará presente na coletiva. Durante uma entrevista no Rio de Janeiro, o todo-poderoso do campeonato de lutadores se disse muito ansiono para o embate. "Essa é a luta mais excitante que já existiu, todo mundo quer assistir. Quando o MGM estiver lotado, a energia estará espalhada pelo mundo inteiro, todos vibrarão com esse confronto, seja no ginásio, em suas casas ou bares. Mal posso esperar por essa luta. Veremos o que vai acontecer".

Acompanhe ao vivo a entrevista coletiva desta segunda: