AO VIVO - Assista a pesagem oficial do UFC 161, em Winnipeg, no Canadá

SÃO PAULO - Dan Henderson e Rashad Evans se enfrentarão no UFC 161, que será realizado neste sábado, em Winnipeg, no Canadá. Devido a lesões dos lutadores, o evento acabou 'desfalcado' e a organização precisou alterar as principais lutas. Azar dos brasileiros, que ficaram sem representantes nesta edição.

Os dois brasileiros que estavam no card preliminar do evento tiveram os duelos cancelados. Renan Barão, que defenderia o cinturão interino do peso-galo contra Eddie Wineland, na luta principal, deixou o evento por causa de contusão. O mesmo ocorreu com Rogério Minotouro, que teria como adversário Mauricio Shogun.

Com isso, o duelo entre Rashad e Henderson foi promovido ao principal da noite. Sem o outro duelo entre os brasileiros, Roy Nelson e Stipe Miocic foram convocados para salvar o evento.

Confira o card completo:

Card principal

Rashad Evans x Dan Henderson

Roy Nelson x Stipe Miocic

Ryan Jimmo x Igor Pokrajac

Alexis Davis x Rosi Sexton

Pat Barry x Shawn Jordan

Card preliminar

Jake Shields x Tyron Woodley

Sam Stout x James Krause

Sean Pierson x Kenny Robertson

Roland Delorme x Edwin Figueroa

Mitch Clarke x John Maguire

Yves Jabouin x Dustin Pague