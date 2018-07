AO VIVO: Pesagem oficial do UFC on Fox 2, com o brasileiro Demian Maia

CHICAGO - Às vésperas do UFC on Fox 2, que será realizado neste sábado no United Center, em Chicago, nos EUA, os lutadores se preparam para a pesagem oficial. Se não possui nenhuma disputa por cinturão, o evento deve ser decisivo para a temporada 2012. Isso porque duas das lutas do card principal devem dar ao vencedor a chance de enfrentar atuais detentores do cinturão.

Na luta principal, Rashad Evans e Phil Davis se encaram. Quem vencer, provavelmente vai lutar com Jon Jones, eeleito o melhor lutador do UFC em 2011 e dono do cinturão dos meio-pesados. Em outra luta, Chael Sonnen pega Michael Bisping e se passar pelo adversário, poderá realizar a tão esperada revanche com o brasileiro Anderson Silva, campeão dos médios. Também no card principal, o brasileiro Demian Maia, também dos médios, vai enfrentar Chris Weidman, uma promessa do MMA.

O evento também vai contar com mais sete lutas entre nomes ainda não tão conhecidos no mundo do UFC. Entre eles o do brasileiro Charles Oliveira, conhecido como Charles do Bronx. Ele vai encarar Eric Wisely.