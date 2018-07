Aos 17, Ledecky quebra recorde mundial dos 1.500 metros no Pan-Pacífico

Ledecky diminuiu quase seis segundos do seu próprio recorde mundial nos 1.500 metros, que ela estabeleceu no Texas, em junho, ao vencer o evento de 30 voltas em 15min28s36.

A jovem de 17 anos terminou quase meio minuto à frente da rival mais próxima - uma margem inimaginável em um esporte no qual as medalhas geralmente são decididas nos centésimos de segundos - e conquistou seu quinto título no campeonato.

Ledecky bateu seu recorde dos 400 metros no sábado e ficou muito próxima de também quebrar a marca nos 800 metros na última quinta-feira.

Ela também venceu os 200 metros e levou os Estados Unidos à vitória no revezamento 4x200 metros para surgir como a maior vencedora do encontro de quatro dias na Austrália.

"Essa foi provavelmente uma das minhas corridas mais dolorosas", disse Ledecky.