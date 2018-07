Aos 20 anos, Alguersuari se diz 'quase um veterano' na Fórmula 1

MADRI - O espanhol Jaime Alguersuari, piloto da Toro Rosso, disse que, após 15 meses como titular da equipe, deixou de ser apenas "o piloto mais jovem da história da Fórmula 1", e com 20 anos sente-se "quase um veterano".

Alguersuari embarcou nesta segunda-feira com destino à Coreia do Sul, onde neste fim de semana disputará a antepenúltima prova do Mundial 2010.

"Há pouco mais de um ano cheguei à Fórmula 1 sem sequer imaginar, por decisão da empresa para qual trabalho, a Red Bull, com nenhum quilômetro de experiência anterior em F-1 e com apenas 19 anos", destacou.

"Em um ano e três meses, passei de zero Grandes Prêmios disputados, de zero quilômetros de experiência, a 24 Grandes Prêmios disputados e 18 mil quilômetros percorridos na F-1. Deixei de ser o piloto mais jovem da história da F-1 para me sentir, com 20 anos e meio, capaz de tudo, e, sem falsa modéstia, quase um veterano", afirmou.

Alguersuari garante que está "muito feliz na Toro Rosso e muito orgulhoso" de seu trabalho. "Tenho também um grande respeito por Sebastien Buemi (companheiro de equipe), e a confirmação definitiva oficial e contratual de nossa continuidade em 2011, confirmada no Grande Prêmio do Japão, que fará com que todos sejamos mais fortes em 2011".

"A Toro Rosso é definitivamente uma grande família, e estou muito feliz", concluiu o piloto espanhol.