Aos 21 anos, novo 'xodó da Fiel' passou por vários times brasileiros SÃO PAULO - Apesar de jovem, 21 anos (nasceu no dia 12 de dezembro de 1990), Romarinho já rodou no futebol. Quando ainda era infantil, passou pelas categorias de base do São Paulo e não ficou muito tempo. Natural de Palestina, no interior de São Paulo, Romário (mistura de Ronaldo, o pai, com Mário, o avô) Ricardo da Silva fez testes no Rio Preto até chegar ao Rio Branco, com 17 anos, em 2008.