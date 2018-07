Aos 34, Roque Santa Cruz volta ao Paraguai e fecha com o Olimpia

"Bem vindo à sua casa, Roque Santa Cruz, ao clube mais glorioso do Paraguai", postou o Olímpia em sua conta no Twitter, compartilhando um vídeo com momentos da carreira do atacante.

Santa Cruz estreou como profissional pelo Olímpia em 1997, aos 15 anos. Tinha 17 quando fez o primeiro gol pelo Paraguai e quando disputou sua primeira Copa América, depois de ser tricampeão paraguaio.

Vendido ao Bayern de Munique em 1999, ganhou cinco vezes o Campeonato Alemão e quatro a Copa da Alemanha. Ele deixou a Baviera em 2007, e depois rodou por Blackburn Rovers, Manchester City, Betis, Málaga e Cruz Azul. Suas últimas atuações foram pelo Málaga, no Campeonato Espanhol.

Com 111 partidas, Santa Cruz é o terceiro jogador a atuar mais vezes pela seleção do Paraguai, atrás de Justo Villar e Paulo da Silva. Os 32 gols marcados fazem dele o maior artilheiro da equipe. O atacante chegou a ser convocado para a Copa América Centenário, mas foi cortado com uma entorse no ligamento lateral interno do joelho direito.