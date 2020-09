Aos 35 anos, nadador Kaio Márcio anuncia a aposentadoria

Um dos principais nomes da natação brasileira desde a década passada e com quatro Olimpíadas na carreira, o paraibano Kaio Márcio, de 35 anos, anunciou na noite de segunda-feira, em um longo texto em suas redes sociais, a aposentadoria das piscinas. O agora ex-nadador agradeceu às pessoas que sempre o apoiaram, dentre eles seus pais, esposa e treinadores.

"É com muita alegria que hoje anuncio que estou deixando as piscinas e pendurando a minha sunga. A natação sempre foi um esporte que esteve presente na minha vida desde que me entendo por gente. Hoje foi um dos dias mais especiais na minha vida, onde fiz meu último treino ao lado de vários amigos que me ajudaram muito esses últimos anos de carreira e me ensinaram muita coisa", escreveu Kaio Márcio em seu Instagram.

O nadador tem quatro participações em Jogos Olímpicos no currículo (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016), além de nove medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo quatro delas ouro. Em 2006 foi campeão mundial nos 100 metros borboleta em Xangai, na China, em competição disputada em piscina curta (25 metros).

Atleta do Minas Tênis Clube, Kaio Márcio ainda desejou sorte à natação brasileira nos próximos anos. "Desejo que as próximas gerações nadem cada vez mais rápido e representem nosso país com tanta alegria como sempre fiz. Agora vou seguir o meu caminho passando toda a experiência que aprendi durante anos e fazendo as pessoas felizes e nadando melhor", concluiu.